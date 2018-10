Arturo Vidal habría sido atacado por un hincha peruano luego del Perú vs Chile

El Perú vs Chile dejó muchas sensaciones agradables para todos los aficionados peruanos; sin embargo, la victoria que obtuvo la selección peruana hizo que algunos hinchas reaccionaran de la peor manera en el Hard Rock Stadium de Miami.

Y es que de acuerdo a la información dada en Twitter por el periodista de Movistar Deportes Michael Succar, un simpatizante de la ‘Bicolor’ le lanzó una botella a Arturo Vidal tras el término del Perú vs Chile. El objeto impactó en el cabeza del volante chileno y esto generó la indignación del comunicador.

"Mientras Arturo Vidal se retiraba de la cancha le cayó un botellazo con agua en la cabeza. Ser la mejor hinchada del mundo significa apoyar, pero también respetar. Basta de tonterías como esa. Nos deja mal parados", publicó en el periodista deportiva de Movistar Deportes en su cuenta de Twitter.

Una última cosa. Mientras Arturo Vidal se retiraba de la cancha le cayó un botellazo con agua en la cabeza. Ser la mejor hinchada del mundo significa apoyar, pero también respetar. Basta de tonterías como esa. Nos deja mal parados. — Michael Succar (@MSUCCAR) 13 de octubre de 2018

Minutos después de haber hecho la publicación, diversos usuarios de Twitter le pidieron a Michael Succar que no acuse sin pruebas o alguna fuente confiable; no obstante, el periodista no se rectificó y aseguró que su información era verdadera.

"Yo soy mi fuente. Vino de un sector lleno de peruanos. Yo estaba al costado de Vidal tratando de entrevistarlo", le respondió a uno de los internautas que aseguraban que la botella fue lanzada por un hincha de la selección chilena.

Vino de un sector lleno de peruanos. Yo estaba al costado de Vidal tratando de entrevistarlo. — Michael Succar (@MSUCCAR) 13 de octubre de 2018

“Ser la mejor hinchada del mundo significa apoyar y también respetar. La actitud de una persona, sin ningún tipo de conciencia, nos deja mal parado a todos. Ningún tipo de festejo justifica una acción como esa”, dijo el comunicador en un enlace en vivo de Movistar Deportes.