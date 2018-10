Perú vs Chile: tremenda bronca se armó en las tribunas entre peruanos y chilenos [VIDEO]

La violencia no estuvo ausente durante el clásico del Pacífico. Un video que está siendo compartido en YouTube, registró una tremenda bronca entre simpatizantes de Perú y Chile durante el partido amistoso entre ambas selecciones por fecha FIFA.

Este grupo de aficionados se encargaron que el encuentro no tenga nada de amistoso, pues no esperaron a que el partido concluya para dar rienda suelta a sus instintos violentos e iniciar una gresca que empañó el espectáculo futbolístico. Como se puede observar en las imágenes compartidas en YouTube, la riña inicia entre gritos y empujones para pasar inadvertidamente a los golpes de puño.

Se necesitó de un grupo nutrido de personas para separar a los hinchas que participaban en la bronca, incluso se puede observar que uno de ellos emanaba sangre de un corte en una de sus cejas. Por el momento, se desconoce el detonante que llevó a este grupo de personas a agarrarse a golpe limpio en una de las tribunas del Hard Rock Stadium de Florida.

Esperemos que este hecho no termine por manchar la buena imagen ganada por la hinchada blanquirroja. Hace algunas semanas, la FIFA reconoció a los aficionados peruanos como los mejores del año 2018 en sus premios 'The Best'.