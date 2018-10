Croacia vs Inglaterra EN VIVO: revancha por la Liga de Naciones UEFA

Croacia tiene un fuerte duelo contra Inglaterra por la tercera fecha del grupo 4 de la División A de la Liga de Naciones de la UEFA. El partido será a partir de la 1:45 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en el Stadion HNK. Será transmitido por DirecTV Sports, ESPN 2 y Sky. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

Los croatas esperan olvidar su último partido, humillación histórica recibida de España, mientras que los ingleses buscan el buen juego y los goles para obtener la victoria.

El equipo de Zlatko Dalic perdió goleado por 6-0 frente a los ibéricos, la derrota más abultada que tienen los ‘Vatreni’. Una derrota ahondaría su mal momento, especialmente con un posible descenso a la División B.

“Teníamos ganas realmente de hacer algo grande con Croacia, y después no fue fácil reiniciar”, había expresado Luka Modric. El entrenador podrá contar Dejan Lovren, Andrej Kramaric y Ante Rebic, recuperados. Sin embargo, tendrán que jugar a puertas cerradas, dado una sanción de la UEFA.

Para Inglaterra, el partido será una revancha. No lucharán por el pase a la final, pero sí para no entrar en zona de descenso.

Los ‘Tres Leones’ perdieron en la primera fecha contra España y ganaron su último amistoso frente a Suiza, pero los dirigidos por Gareth Southgate siguen sin demostrar que tienen un juego dominante para volver a ser un grande de Europa.

El director técnico de Inglaterra no contará con Dele Alli, Fabien Delph, Jesse Lingard y Adam Lallana por lesión, pero sí ha incluido a figuras jóvenes como Jadon Sancho, James Maddison y Mason Mount. Southgate viene realizando un recambio generacional con los ‘Pross’, siendo cuatro jugadores los de mayor edad, con 28 años.

