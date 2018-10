Arturo Vidal sobre las pintas de Chile en el estadio Nacional: "Fue un error"

Reconoció la culpa. Tras casi tres años del fatídico encuentro de Perú vs. Chile donde la ‘Roja’ realizó pintas en el Estadio Nacional tras la victoria sobre la ‘Blanquirroja’, el mediocampista Arturo Vidal señaló el error vandálico hecho por aquel grupo.

En entrevista a RPP, el ‘Rey Arturo’ se pronunció por las pintas que realizaron el entonces equipo dirigido por Jorge Sampaoli el 13 de octubre del 2015.

Fue un “mea culpa. Claro que no se deben hacer eso, pero son cosas que pasan”, indicó el jugador de FC Barcelona previo al duelo de Perú vs. Chile de este viernes. Añadió que “son momentos que uno vive en el instante, no piensa. Luego piensa y claramente fue un error, pero ya está en el pasado”.

Arturo Vidal recalcó que aquel grave incidente en los camerinos del Estadio Nacional ayudó a los dirigidos por Ricardo Gareca para mejorar en su juego. “La selección peruana creció mucho con eso, en algún momento tomaron raya, les fue bien y fueron al mundial”, señaló.

Además, explicó que las pintas son aspectos que no suelen pensar después de tiempo. “Son detalles que a la larga no tomamos mucho”. Asimismo, indicó que él no hizo el acto vandálico, sino que atribuyó la responsabilidad a todos los jugadores de la selección chilena que estuvieron en ese momento, sin querer dar nombres. “No fui yo, pero tampoco diría quien fue, porque fuimos los 23 que estuvimos ahí”, declaró.

Este viernes se disputa el Perú vs. Chile en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.