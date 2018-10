¿Sin Messihay paraíso?

Parece un trámite, pero ya nada lo es para la selección argentina. En el estadio Príncipe Faisal bin Fahd (Riyad, Arabia Saudita), el equipo de Lionel Scaloni tendrá que demostrar que pueden ganar con argumentos (12:45 p.m., en vivo por DirecTV) ante Irak –en el papel un rival débil–, no solo con el peso de la camiseta, en un momento de reestructuración, con un DT interino, sin un proyecto claro y sin tener a Lionel Messi, su máxima figura, que ha decidido tener una pausa en la albiceleste.

Scaloni tuvo varios problemas en la convocatoria, ya que Cristian Pavón, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios y Franco Armani fueron bajas por estar lesionados. Sin embargo, con la llegada de los ‘extranjeros’ ya probó un once con algunos cambios, pues solo el próximo 16 enfrentan a Brasil. Sergio Romero; Renzo Saravia, Juan Foyth, Walter Kannemann y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza; Franco Cervi y Mauro Icardi forman el once que mandaría hoy ante Irak, un rival que no debería dar mayores problemas, mientras intentan encontrar un estilo propio de juego y ven cómo suplir la ausencia de Lionel Messi. Tampoco han sido convocados Ángel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.❧