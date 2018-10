Mundial Sub 17 en peligro

Marco Coello Peralta

Era un viernes 16 de marzo del presente año y el país estallaba de júbilo. La FIFA anunció que luego de 14 años Perú será la sede del Mundial sub-17 (que se realizará en el 2019). Luego de que las celebraciones y abrazos llegaron a su fin, surgieron los problemas, sobre todo económicos, por la inversión necesaria que hay que hacer y con la que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no contaría.

La preocupación se incrementó tras las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Alfaro, al momento de exponer el presupuesto para el próximo año.

“El Mundial sub-17 no tiene presupuesto asignado para el 2019. De los 200 millones de soles asignados no existe. Esto se debe a que los compromisos asumidos por la FPF fue antes de coordinar con nosotros esa demanda adicional. Nosotros apoyamos al fútbol igual que a todos los deportes y por eso estamos haciendo todos los estudios pertinentes para determinar el tamaño de inversión y buscaremos una demanda adicional. No será tomado del dinero ya asignado porque ese dinero ya está destinado a otras finalidades”, señaló Alfaro.

Debido a que el máximo ente de nuestro balompié no cuenta con ayuda certera por parte del gobierno, una fuente cercana a la FPF explicó que el Estado peruano no va a gastar por la organización del Mundial sub-17. Lo que sí han requerido tanto la comisión organizadora como la FPF es mejorar la infraestructura de los estadios que se utilizarán para el evento y que están a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), lo cual es un requerimiento de FIFA. Para ello la junta organizadora ha presentado una cifra referencial, la cual el ministerio está evaluando para pedir un monto adicional al presupuesto ya obtenido. Todo el tema de logística, transporte y contratación de personal lo gestionarán la FPF y la FIFA a través de los ingresos que se recaudarán por publicidad y derechos de televisión.

voz autorizada

Para poder resolver las diversas inquietudes, La República se comunicó con Mara Seminario, presidenta del Comité Organizador Local (COL) del Mundial Sub-17, quien se refirió al presupuesto que todavía no ha sido designado por el gobierno peruano.

“Es una responsabilidad del gobierno gestionar este presupuesto. El presidente Martín Vizcarra ha dado su palabra que así será y yo confío en ello. El Estado nos apoyará con el mejoramiento de los estadios que le pertenecen al IPD, pero el resto de la organización lo asumirá la FPF por ser un evento FIFA”, dijo Seminario.

El presupuesto aproximado que se ha pedido para mejorar la infraestructura de seis estadios y crear 12 campos de entrenamiento que es lo que exigen las reglas FIFA es de 20 millones de dólares. Las ciudades preseleccionadas son: Piura, Chiclayo, Trujillo, Moquegua, Tacna, Iquitos y Lima. De ellas, la FIFA seleccionará seis sedes.

Por otro lado, Seminario habló de la posibilidad de perder la sede: “Si no cumples con los tiempos, sí la podemos perder. Pero me da vergüenza desconfiar de la palabra del presidente”. ❧