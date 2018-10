Ojo de Tigre

Todos los flashes se dirigen a Ricardo Gareca. Las cámaras siguen de cerca sus indicaciones, el equipo que prueba y las dudas que quedan para el amistoso de mañana ante Chile en Miami. Hay una cuenta pendiente con la ‘Roja’, una de las selecciones con la que Perú no ha podido conseguir un triunfo en el proceso.

Es un clásico y el equipo de Reinaldo Rueda también está en una reingeniería porque se va su denominada ‘generación dorada’ que ganó la Copa América 2015 y al año siguiente la Copa América Centenario. Con algunos problemas en la convocatoria y otras lesiones, igual sigue siendo un rival peligroso.

“Chile es una selección que mantiene su importancia, tienen muy buenos jugadores y un gran entrenador con mucha experiencia. Está tratando de encontrar lo mejor para su selección. Va a ser un partido muy difícil”, señaló el ‘Tigre’ en una conferencia de prensa donde se habló sobre algunos jugadores puntuales que podrían tener minutos, como Raúl Ruidíaz, que asoma como el único atacante ante la ‘Roja’, por la suspensión de Paolo Guerrero y la baja por lesión de Jefferson Farfán.

“Lo veo muy bien, desde hace tiempo. Ustedes saben la importancia que tiene Raúl Ruidíaz, prácticamente en todas las convocatorias. Muchas veces hay muchachos que están esperando su oportunidad pero les llega. Cómo hago para explicarle a un jugador que me gusta y no lo pongo. El jugador tiene que saber que siempre son importantes. Raúl está pasando un buen momento y confiamos plenamente en él”, expresó sobre el delantero del Seattle Sounders, que ha sido clave en la remontada de su equipo. Desde que llegó, su equipo ha ganado 9 de 11 partidos, donde lleva anotados siete goles. Ahora es una oportunidad de oro para que pueda demostrar su valía con la selección.

Por otro lado, Gareca sabe que los amistosos son importantes para seguir creciendo, uno de los objetivos que tiene por el momento. “Tenemos un grupo que va creciendo con partidos ante selecciones muy importantes y un Mundial encima. Esos son acontecimientos que si lo sabemos aprovechar podemos ir fortaleciendo. Pero, siempre va a ser difícil a este nivel que nos movemos”.

el futuro bicolor

El próximo año es la Copa América, que aparece como el primer torneo que tiene que disputar la blanquirroja. En los torneos cortos, siempre le fue bien a Perú y ahora Gareca espera que algunos jugadores exploten para que sean tomados en cuenta en próximas convocatorias.

“Vamos a ir paso a paso. Creemos que de acá a las Eliminatorias van a surgir figuras. No tenemos duda y vamos a poder contar con ellos. No tenemos dudas de que van a surgir valores importantes en el fútbol peruano. La Copa América es uno de los objetivos que está como competencia pero hay un trayecto todavía en el que se van a jugar varios partidos. Lo que queremos en forma inmediata es poder terminar bien este año. 2015 fue difícil. 2016 fue de cambios y 2017 la selección se mantuvo invicta y 2018 fue un año maravilloso con el Mundial. Buscamos terminar de la mejor manera este año. Tenemos cuatro partidos muy difíciles y que quisiéramos darle una gran alegría a la gente. Sería bueno sostenernos en ese nivel. Chile está en un proceso de recambio pero no pierde el nivel”.

oportunidades

Alexander Callens ha vuelto a ser convocado a la selección, después de más de dos años. Titular habitual en el New York City FC espera tener minutos en los amistosos y Gareca confirma que es un defensa que vienen siguiendo hace un tiempo.

“Callens es un jugador que siempre está siendo observado. Conocemos todo de él. Está conociendo al grupo y lo vemos con mucho entusiasmo y muchas ganas. Tiene grandes posibilidades de poder ser observado y nos gustaría ver que vaya conociendo a sus compañeros dentro del campo de juego”.

Otro jugador que tiene una nueva oportunidad es Yordy Reyna, que destaca en el Vancouver Whitecaps, donde es uno de los máximos anotadores. “Yordy Reyna siempre fue un jugador muy tenido en cuenta. Estamos muy conforme con su retorno. Tiene grandes aptitudes futbolísticas y condiciones fisicas y no dudo que será de mucha utilidad”. ❧

en cifras

2013

fue el último triunfo de Perú ante Chile. Quedó 1-0 con gol de Jefferson Farfán.

21

triunfos tiene Ricardo Gareca en su proceso con la blanquirroja.

23

jugadores fueron finalmente convocados para los amistosos ante Chile y Estados Unidos.

Ruidíaz y Tapia serán titulares mañana ante la ‘Roja’

En la última práctica en la selección, quedó claro que Ricardo Gareca no tiene dudas en el once que mandará ante Chile, donde se confirma la inclusión de Raúl Ruidíaz como único delantero y también el regreso de Renato Tapia a la volante. Con ello, Pedro Gallese estará en el arco. Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría y Miguel Trauco en la defensa, mientras que Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo y Christian Cueva en el mediocampo. La ‘Pulga’ será el único delantero.

Lo que aún no se ha definido es el capitán: Ramos, Advíncula y Gallese son los que tienen chances.