España vs Gales TRANSMISIÓN EN VIVO: chocan en Cardiff por amistoso

España vs. Gales EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports desde Cardiff en amistoso internacional por la fecha FIFA. Duelo se jugará este jueves 11 de octubre a partir de la 1:45 p.m. - hora peruana y 8:45 p.m. - hora española.

España vs. Gales: La Roja quiere seguir en buena racha

El conjunto de Luis Enrique atraviesa un gran presente, puesto que ganó sus dos más recientes partidos, y a rivales de élite.

Primero fue un 2-1 a domicilio a Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, con tantos de Saúl y Rodrigo Moreno en lo que fue su debut en la Liga de Naciones de la UEFA.

Y, tan solo días después, derrotaron con autoridad y amplío margen a la subcampeona del mundo, Croacia, por 6-0. Así es, por media docena de goles.

España vs. Gales: las bajas que trae el cuadro ibérico

Ante la ausencia, por lesión, de Isco Alarcón, su lugar sería tomado por Marco Asensio del Real Madrid, Susso del AC Milán o Saúl de Atlético de Madrid. Pero se prevé que los tres tengan minutos. Además, el puesto de Dani Carvajal -también con molestias- tendría como novedad a César Azpilicueta.

La gran novedad se produciría en el arco, donde Luis Enrique le daría descanso a David De Gea para probar bajo los tres palos de 'La Roja' al joven Kepa Arrizabalaga, actualmente el golero más caro del mundo tras dejar Athletic Bilbao para fichar por el Chelsea de Inglaterra.

🗣 @LUISENRIQUE21: "El que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que vuele entrenando tendrá minutos. Estoy deseando ver a mis jugadores competir al máximo"#UnaNuevaIlusión



🔗 https://t.co/Ehjphjf5Kj pic.twitter.com/swwMi63h2a — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 10 de octubre de 2018

España vs. Gales: sin Gareth Bale

El cuadro dirigido por Ryan Giggs no podrá contar para el España vs. Gales con su máxima estrella, Gareth Bale, quien salió tocado del último partido del Real Madrid en la Liga Santander y no llegará en buena condiciones. El que sí estará será Aaron Ramsey, figura del Arsenal.

Horarios para ver el España vs. Gales EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Argentina - 3:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Honduras - 12:45 p.m.

Guatemala - 12:45 p.m.

Costa Rica - 12:45 p.m.

Panamá - 1:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Puerto Rico - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Canales para ver el España vs. Gales EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

DirecTV Sports

beIN Sports

ESPN +

TVE La 1 | España

España vs. Gales EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports en amistoso por fecha FIFA

Relatos: Federico Rojas

Comentarios: Fabián Godoy

España vs. Gales: alineaciones probables EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

España: Kepa; Azpilicueta, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Rodri o Busquets, Saúl, Ceballos; Asensio, Iago Aspas y Morata.

Gales: Hennessey; Davies, Chester, Mepham, Roberts; Ampadu, Allen, Wilson, Ramsey, Brooks; y Vokes.

