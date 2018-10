Colombia vs Estados Unidos: con James Rodríguez en amistoso internacional | EN VIVO

VER EN VIVO | Colombia vs. Estados Unidos chocan este jueves 11 de octubre en uno de los tantos amistosos internacionales por Fecha FIFA. Cotejo arranca desde las 6:30 p.m. (hora peruana) EN DIRECTO | ONLINE en el Raymond James Stadium y será transmitido vía Caracol TV; además puedes seguir el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Colombia vs. Estados Unidos: los 'cafeteros' aún no tienen DT

Los ‘Cafeteros’ llegan al Colombia vs. EE.UU con la dirección interina de Arturo Reyes ante la salida del argentino José Néstor Pékerman y su cuerpo técnico. En septiembre la selección colombiana disputó dos encuentros amistosos por Fecha FIFA: el primero fue ante Venezuela donde vencieron 2-1, mientras que contra la selección argentina lograron un empate a cero.

Colombia vs. Estados Unidos: supremacía sudamericana

La última vez que perdió Colombia ante los norteamericanos fue en marzo de 2005, en aquella ocasión cayeron por 3-0. Otro dato que no puede pasar desapercibido del Colombia vs. Estados Unidos es que el central Yerry Mina y el delantero Radamel Falcao son los goleadores del 2018, cada uno lleva tres dianas.

“Estados Unidos es un rival muy fuerte, no deja jugar, presiona en todas las zonas del campo. Pienso que será un lindo partido. El equipo sabe que no hay compromisos amistosos y sabemos que será así", sostuvo el delantero Yimmi Chará en la previa del Colombia vs. Estados Unidos.

Al frente estará Estados Unidos, que de la mano del técnico interino, Dave Sarachan, tiene a un equipo relativamente joven con un promedio de edad por debajo de los 25 años. De este plantel saldrán los representantes que participarán en las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, luego de estar ausente en Rusia 2018.

En el historial de los Colombia vs. Estados Unidos, ambas selecciones se han enfrentado en 19 ocasiones con 12 victorias para los 'cafeteros'. Por su parte, los norteamericanos se llevaron tres triunfos y solo empataron en 4 oportunidades.

Horarios para ver el Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA

Perú: 6:30 pm

México: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Chile: 8:45 pm

Uruguay: 8:45 pm

Argentina: 8:45 pm

Canales para ver el Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA

Caracol TV

Univisión Deportes

Colombia vs. Estados Unidos: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA

Colombia: David Ospina, Helibelton Palacios, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Cristian Borja, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Bacca, Falcao García.

Estados Unidos: Brad Guzan, DeAndre Yedlin, Cameron Carter, Matt Miazga, Antonee Robinson, Wil Trapp, Kelly Acosta, Michael Bradley, Julian Green, Tim Weah y Bobby Wood.

