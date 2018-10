Gareca respondió a las declaraciones de exsicario de Pablo Escobar [VIDEO]

Las recientes declaraciones por John Jairo Velásquez 'Popeye', ex sicario colombiano de Pablo Escobar, dio la vuelta al mundo. Esto tras asegurar que hubo un interés por parte del fallecido narcotraficante de asesinar al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca.

El 'Tigre', durante la conferencia de prensa previo al Perú vs Chile en Estados Unidos, respondió a esta noticia con unas escuetas declaraciones. "Son cosas que no tengo respuesta. Pase grandes momentos en Colombia. Son cosas que salen después de 25 años y no tengo conocimiento", reveló.

Ricardo Gareca jugó en la década de los 80 en el América de Cali en Colombia. Sin embargo, según el exsicario, el cariño por el fútbol que tenía Pablo Escobar hizo que se retractara en varias oportunidades. Su objetiva era ponerles un carro bomba en la sede del club para asesinar a los jugadores.

"Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía en cuenta a todos los jugadores de América de Cali, estábamos en guerra. Incluso secuestró a jugadores de Cali para que entregaran a los Rodríguez, y como no cooperaron mataron a la familia de Pedro Enrique Sarmiento, quien actualmente es un técnico exitoso, pero no cooperó", señaló ´Popeye'.

Gareca no se pronunció más sobre esta noticia en la conferencia de prensa y siguió hablando ante los periodistas sobre lo que se vendrá en la nueva edición del Perú vs Chile este viernes.