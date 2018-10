Selección francesa le cerró las puertas a Karim Benzema

Se acabaron las esperanzas para Karim Benzema de volver a defender la camiseta de la selección de Francia. Tras cumplirse tres años de su último partido con ‘Les Bleus’, disputado el 8 de octubre en un amistoso contra Armenia donde anotó dos goles, el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, anunció que el delantero del Real Madrid tiene cerradas las puertas de forma definitiva por estar implicado en un caso de presunto chantaje sexual a Mathieu Valbuena.

"El 'caso Valbuena' no está todavía cerrado. Creo que los 'bleus' se han terminado para él. No tengo nada contra Karim, siempre se ha portado bien en el equipo de Francia. Especialmente porque puede que haya estado menos en forma durante algún tiempo”, indicó en una entrevista publicada este martes por el diario "Ouest France".

Recordemos que Le Graët le mostró su apoyo al delantero de 30 años cuando fue acusado de colaborar en el chantaje a Mathieu Valbuena para que pagara la suma de dinero a cambio de no mostrar un video de contenido sexual en el que aparecía junto a su esposa. Sin embargo, fue tomando distancias con el tiempo.

La defensa legal y el Karim Benzema niegan esa versión y trata de anular la causa que se sustenta en unas conversaciones intervenidas porque, a su juicio, son ilegales. El Tribunal de Apelación de París estudió la demanda de anulación la pasada semana y anunciará su decisión el próximo 8 de noviembre.

El entrenador Didier Deschamps decidió no convocarle para la Eurocopa 2016 para no crear mal ambiente en la concentración. Desde entonces, no lo consideró tampoco en el Mundial Rusia 2018. Karim Benzema ha jugado 81 partidos con Francia y marcó 27 goles.

Dato: Karim Benzema estrenó un documental en Netflix sobre su vida ‘Le K Benzema’ donde habla del ‘Caso Valbuena’.