“Duele perder dos partidos seguidos”

En Mayorazgo hay un lema que ha calado hondo en cada integrante del plantel de Universitario: ‘Retroceder nunca, rendirse jamás’. Hoy más que nunca están en la obligación de redoblar esfuerzos y sumar voluntades para zafar de la zona de descenso.

Uno de sus referentes, el argentino Germán Denis, espera seguir aportando con su experiencia y goles para el beneficio de los merengue.

“Estamos con mucha felicidad esta semana, pero ya no podemos pensar más en el partido anterior sino en el que viene el sábado, que es igual o más importante que el anterior”, sostuvo el jugador, quien lleva dos goles con camiseta crema y apunta a sumar más en lo que resta del Torneo Clausura.

El sábado, ante Unión Comercio, Denis es bolo fijo en el ataque junto a Alberto Quintero, de quien señaló: “Es un jugador desequilibrante, en la parte ofensiva nos puede dar mucho con su técnica.”. En referencia al apoyo de los hinchas: “Ayuda porque el hincha hizo sentir en la semana que estaba con nosotros”. ❧

La Selección Peruana de Fútbol quiere tener una buena participación en la Copa América Brasil 2019. Por eso es importante seguir sumando amistosos tanto de local como de visitantes. El gerente de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, señaló que se viene trabajando para los amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo del 2019, que posiblemente sea ante rivales asiáticos.

“Me parece que para el mes de marzo del 2019 se puede jugar con dos rivales de Asia. Cualquiera que tenga características parecidas a los africanos o a los de Asia es una posibilidad factible”, comentó el directivo.❧

Gustavo Zevallos no escondió su malestar por la segunda derrota consecutiva de Alianza Lima en el Clausura. El gerente deportivo del club blanquiazul dice que aún no está sentenciada la suerte del equipo de Pablo Bengoechea porque faltan por disputarse 30 puntos. “No es cómodo para nadie perder 2 partidos seguidos, pero quedan 30 puntos en disputa, no hay que perder la calma. Confiamos plenamente en el plantel que tenemos y estamos seguros de que este mal momento lo vamos a pasar”, declaró Zevallos a RPP.❧