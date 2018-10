Italia vs Ucrania EN VIVO: ¿dónde y cómo ver duelo europeo? [GUIA TV]

VER EN VIVO Italia vs. Ucrania EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports en amistoso internacional por fecha FIFA. Cotejo arranca este miércoles desde la 1:45 p.m. - hora peruana en el estadio Luigi Ferraris.

Italia vs. Ucrania: los italianos quieren volver a ganar después de varios meses

La Squadra Azzurra no gana un partido desde el 28 de mayo del presente año, cuando derrotó por 2 goles a 1 a la modesta Arabia Saudita. Posteriormente cayó derrotada con Francia (3-1), igualó con Holanda y Polonia (1-1) y, recientemente, perdió por la mínima diferencia a manos de Portugal.

Roberto Mancini dejó fuera de la convocatoria a jugadores como Mario Balotelli, Andrea Belotti, Patrick Cutrone y Simone Zaza. Por ello, probará otros jugadores para tener más variantes. Toda la responsabilidad del gol caerá ahora en el atacante de la Lazio, Ciro Immobile.

Italia vs. Ucrania: los ucranianos llegan en una muy buena racha

La selección dirigida por el ex futbolista Andriy Schevchenko no conoce de derrotas desde hace un año. Exactamente desde el 9 de octubre del 2017, aquella vez perdieron 2-0 frente a Croacia.

Ucrania quiere lograr lo nunca antes hecho: ganarle a Italia por primera vez en su historia. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en el 2011. En aquel entonces los italianos se impusieron (2-0) con tantos de Daniele De Rossi y Alessandro Matri.

"He visto los últimos cuatro partidos de Italia: el entrenador está buscando la fórmula correcta y en estos partidos amistosos puede probar diferentes jugadores. Se está recuperando, hay un pasaje, un cambio generacional pero no falta el talento", indicó Schevchenko en la previa del Italia vs. Ucrania por fecha FIFA.

Para poder disfrutar de todos los partidos de los amistosos internacionales en Fecha FIFA, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Italia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Honduras - 12:45 p.m.

Guatemala - 12:45 p.m.

Puerto Rico - 12:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Panamá - 1:45 p.m.

Costa Rica - 2:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Canales para ver el Italia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

DirecTV Sports

beIN Sports

ESPN +

Univisión Deportes

Italia vs. Ucrania: alineaciones probables EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Italia: Donnarumma, Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito, Cristante, Jorginho, Bonaventura, Zaza, Immobile y Chiesa.

Ucrania: Pyatov, Karavaev, Rakitsky, Burda, Matvienko, Stepanenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovsky, Konoplyanka y Marlos.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Italia vs. Ucrania?

Si quieres seguir en Internet el Italia vs. Ucrania, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.