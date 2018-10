Duelo en el arco: Rossi sostuvo que la prensa da más importancia a Armani [VIDEO]

Agustín Rossi se ha apoderado del arco del Boca Juniors luego la lesión que sufriera su compañero en el arco, Esteban Andrada fechas atrás. Con el cuadro 'Xeneize' ya ha disputado Superliga Argentina, Copa Libertadores y Copa Argentina en las últimas semanas.

En una reciente entrevista para un medio argentino, el guardameta del Boca Juniors se refirió a su colega del River Plate, Franco Armani, donde destacó que la prensa trata de distinta forma sus acciones en el arco que las suyas en el cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

"No tengo por qué opinar de alguien que cumple su trabajo. Tuvo un gran momento, fue al Mundial, por el tema de (Willy) Caballero le tocó atajar...", declaró el golero de 23 años a Fox Sports.

"Hoy se amplifica su determinación en partidos donde River no ganó o ganó por un gol. Y cuando a mi me tocó tapar alguna pelota, se escapó eso por otra cosa del partido y no se habló demasiado. Por ahí se magnifica más una atajada que un gol (por Franco Armani). Pero no depende de los futbolistas sino de lo que digan ustedes, los periodistas", apuntó el golero de Boca Juniors.

Agustín Rossi aún no ha debutado con la selección absoluta de su país, solo jugó en la Sub 20 participando en el Campeonato Mundial Juvenil de la categoría en 2015, ese mismo año también jugó con la 'albiceleste' el Sudamericano de la categoría.