Antoine Griezmann explicó polémica frase donde se comparaba con Messi y Ronaldo

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, quien hace unos días afirmó que se ha ganado el derecho de comer en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ganadores de los cinco últimos Balones de Oro, aclaró que se refería solo a esta temporada y no a los logros que ha obtenido en lo que va de su carrera.

"Este año he ganado la Supercopa de Europa, la Europa League y el Mundial. Por eso usé la imagen de la mesa de Messi y Ronaldo. En toda una carrera es difícil acercarse a ellos, pero en un año, creo que es posible", dijo Griezmann en una entrevista a la revista "France Football", un día después de la publicación de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2018.

El futbolista de 27 años recibió dura críticas por compararse con las estrellas del Barcelona y Juventus, entre ellas las de Sergio Ramos del Real Madrid. Además, ‘El Principito’ reconoció que tenía que haber precisado que se refería solo al 2018. "En una carrera no me comparo. Esos tíos son auténticas leyendas. Cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, Balones de Oro y vuelven a estar".

Por otro lado, Antoine Griezmann consideró que la edición de este año del Balón de Oro lo merece ganar un francés por el logro obtenido en la Copa del Mundo. “En el mejor equipo del mundo tiene que estar el mejor jugador del mundo. Para mí sería un sueño (ganar el Balón de Oro). Históricamente es lo más de lo más. Solo hay 'cracks', jugadores ejemplares entre los ganadores. Sería un sueño ser un ejemplo para los demás", aseguró.

El francés figura entre los 30 candidatos al Balón de Oro junto a otros seis compatriotas, cinco de ellos campeones del mundo, Raphael Varane, Samuel Umtiti, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé y el suspendido de la ‘Les Bleus’, Karim Benzema.