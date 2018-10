WWE: Rey Mysterio confirma su regreso para el Smackdown 1000

Smackdown cumple mil programas en el aire y WWE piensa tirar la casa por la ventana. La más reciente sorpresa es el retorno de uno de los luchadores más icónicos de la 'marca azul', el maestro de la lucha aérea Rey Mysterio.

Rey Mysterio debutó en Smackdown en el año 2002 y no tardó en causar revuelo entre los fanáticos de la WWE. Ya conocido en el mundo de la lucha libre estadounidense por su exitoso paso por WCW, su llegada a la empresa de Vince McMahon fue todo un acontecimiento. Sus movidas aérea y grandes actuaciones ayudaron a resucitar la alicaída división de peso crucero, ostentando ese campeonato en 3 ocasiones.

Su popularidad fue en aumento y se convirtió en uno de los favoritos del público, tanto que en el año 2006 se consagró campeón mundial, algo impensado en una super estrella de su peso y estatura. Calificado como uno de los luchadores más importantes de la historia de Smackdown por la página web de WWE, su regreso ya causó anticipación en el 'WWE Universe".

La presencia del mexicano se suma a otras figuras ya anunciadas para este programa especial como Ric Flair, Triple H y Batista, quienes se unirán a Randy Orton para una reunión de 'Evolution'.

El luchador de 43 años se encuentra en perfecta forma física, su largo tiempo fuera de WWE no han afectado en su performance dentro del ring. Su buen estado físico quedó de manifiesto este año en su breve aparición en "The Greatest Royal Rumble" en Arabia Saudita, pero sobre todo en el evento independiente "All In", en la que mostró una agilidad digna de sus mejores tiempos.

Mira la última aparición de Rey Mysterio en un evento de lucha libre profesional.