¡A lo grande! Khabib fue recibido por miles de fans en Rusia tras victoria sobre McGregor [VIDEO]

Khabib Nurmagomedov retuvo su título de peso ligero el pasado sábado tras vencer a Conor McGregor en el cuarto asalto en el UFC 229. Luego de aquella jornada, el peleador ruso arribó a su país y, rápidamente, causó furor por YouTube, por el gran recibimiento que tuvo por parte de sus seguidores.

Khabib Nurmagomedov fue superior de principio a fin y fue debilitando de a pocos al luchador irlandés, y cuando encontró la oportunidad para acabar con la pelea, arremetió contra 'The Notorious'.

Even the guy with the ‘Anzhi Ultras’ flag ran into the pitch @TeamKhabib #Khabib pic.twitter.com/ncupwq09Ra