Eden Hazard: "El Real Madrid es mi sueño desde niño"

Más confirmado imposible. Eden Hazard ha despejado todas las dudas sobre su futuro y reconoció a los cuatro vientos que sueña con jugar en el Real Madrid.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir, (jugar en el Real Madrid) es mi sueño desde que era niño", dijo Hazard tras la victoria por 3-0 del Chelsea sobre el Soupthampton.

"En mi cabeza, a veces me levanto por la mañana y pienso que quiero irme (del Chelsea), y a veces pienso que quiero quedarme. Es una decisión difícil, es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero. Es como cuando uno tiene un sueño y quisiera hacerlo realidad. Lo he dicho muchas veces: si me voy, seré feliz, sé que si me quedó seré feliz. No es que si me voy vaya a ser feliz y si me quedo no vaya a estar contento", agregó el actual jugador 'blue'.

Estas declaraciones se dan un momento de crisis que atraviesa el Real Madrid tanto en la Liga Santander (donde encadena 3 partidos sin ganar) y la Champions League (perdió 1-0 contra el CSKA Moscú en Rusia). Eso sí, una cosa es lo que el jugador desee y otra que el club vaya a por él y se decidad en concretar a operación.

"No quiero dramas. Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el club, porque el club me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un contrato y luego no firmarlo. Así que ya veremos. Podría hablar ahora sobre la renovación. Si el Chelsea viene, hablaré con ellos. Solo necesitamos encontrar un buen momento", precisó Eden Hazard.

Eden Hazard es el actual goleador de la Premier League, donde suma siete dianas en ocho jornadas disputadas y siendo pieza clave en el esquema de Maurizio Sarri.