Claudio Pizarro reveló el por qué aún no marca en la Bundesliga 2018/2019

Claudio Pizarro viene destacando en su cuarta etapa con el Werder Bremen. A sus 40 años, el máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 192 goles decidió regresar al club que le abrió las puertas de Europa para cerrar con éxito un ciclo de 20 temporadas en el fútbol alemán.

Sin embargo, el 'Bombardero de los Andes', explicó sobre su sequía goleadora en la presente campaña con el Bremen tras siete fechas y reveló que no está preocupado por su falta de gol. Además, señaló que necesita sumar más minutos para estar al 100%.

”Es importante para un goleador anotar. Lo intento todo el tiempo, pero no funciona. Llegará un gol, no estoy preocupado. Dos días de descanso no son tan buenos para mí. Tengo que seguir moviéndome. De lo contrario, la máquina tardará demasiado en funcionar de nuevo", dijo Pizarro.

La última vez que Werder Bremen campeonó en la Bundesliga fue hace 14 años en la temporada 2003/2004. Actualmente, los ‘verdiblancos’ se ubican en el cuarto puesto de la Bundesliga con 14 puntos a 3 del líder Borussia Dortmund. Es por eso que Claudio Pizarro reveló la clave de su equipo para intentar ganar la copa y cortar esta racha negativa.

“Lo que hace ‎Florian Kohfeldt (DT del Bremen) aquí es algo especial. Todos los jugadores están muy contentos con él. Si el grupo se lleva bien, si todos están contentos, las cosas van bien. La mezcla entre jugadores jóvenes y con experiencia siempre es importante. Nosotros tenemos esa mezcla, por eso nos va bien en estos momentos", concluyó.