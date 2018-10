¿Calienta el Clásico? Arturo Vidal publicó mensaje antes de partido contra Perú

Los Perú vs Chile no son un partido más, son partidos especiales, con condimentos que no tienen otros enfrentamientos entre selecciones en nuestro continenete. Y este viernes se disputará una nueva edición del Clásico del Pacífico, y Arturo Vidal parece querer calentar la previa con un polémico mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El ‘Rey’ ya ha tenido varias muestras de su molestia tanto con la selección peruana como con los otros equipos sudamericanos que se clasificaron al Mundial Rusia 2018, debido a que la mayoría de aficionados y jugadores de estos países se burlaron de Chile por, pese a ser el Bicampeón de América, no clasificar al máximo torneo de selecciones.

Esta vez, el mensaje publicado por Arturo Vidal fue muy claro y contindente, aunque luego, y como ya ocurrió en varias ocasiones, el chileno lo borró de su cuenta de Instagram. En el texto se puede leer “Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!!!”, fue el mensaje del chileno en Instagram que fue seguido de unos emoticones de puños y un rey. ¡Esto habrá estado dirigido a Perú?

Además de estar mentalizado en vencer a Perú en el partido de este viernes que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Arturo Vidal no ha dejado de mostrar su molestia por su suplencia en el Barcelona en los dos últimos juegos, ante Tottemhan por la Champions League y contra Valencia por la Liga Santander, donde ni siquiera llegó a ingresar.