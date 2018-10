WWE RAW EN VIVO vía FOX Sports 2: The Undertaker y Kane regresarían buscando venganza

Este lunes 8 de octubre se realizará un nuevo episodio de WWE Monday Night RAW EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía FOX Sports 2 donde The Undetaker y Kane seguirían siendo protagonistas. Todo iniciará desde las 7:00 p.m. - hora peruana y tendremos muchas repercusiones de lo que fue el Super Show Down.

¿Aún no ha acabado el feudo entre 'Los Hermanos de la Destrucción' y Triple H & Swahn Michael en la WWE?

En WWE Super Show Down, Triple H le puso fin a su rivalidad con The Undertaker tras quedarse con el combate; empero, cuando parecía que todo culminó, 'Taker' y Kane lo atacaron a él y a Michaels dejándolos sobre la lona. Este lunes tendríamos novedades.

Aunque la empresa no ha confirmado la presencia de ninguno de los cuatro implicados en el Last Time Ever, mantiene a dos de ellos en la foto de portada.

WWE RAW: Ronda Rousey conocería a su nueva retadora

'Rowdy' acabó con The Riott Squad en Super Show-Down tras hace rendir a la vez a Liv Morgan y Sarah Logan con su conocida y letal palanca al brazo. Ahora, confirmada su defensa del título femenino en el campeonato de mujeres de Raw, Evolution, falta saber quién será su rival.

WWE RAW: The Shield vs. Dogs of War

Pese a que Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose se impusieran a Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, la historia no ha terminado del todo puesto que el 'Gigante' enfrentará al 'Big Dog' por el título Universal en Crown Jewel, en un combate en el que también participará Brock Lesnar.

Esto ocurrió en el último WWE Monday Night RAW

Horarios para ver el WWE Monday Night RAW EN VIVO ONLINE desde Chicago

Guatemala - 6:00 p.m.

Nicaragua - 6:00 p.m.

Costa Rica - 6:00 p.m.

El Salvador - 6:00 p.m.

Honduras - 6:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

República Dominicana - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (martes)

Canal para ver el WWE Monday Night RAW EN VIVO ONLINE desde Chicago

FOX Sports 2