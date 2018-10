El joven futbolista que dobla en goles a Ronaldo y suena para el Barcelona

Qué duda cabe que la máxima estrella de la Serie A de Italia es Cristiano Ronaldo; sin embargo, hay un joven futbolista que viene doblando sus registros goleadores en el Calcio. Se trata de Krzysztof Piatek, del Genoa.

El delantero polaco de 23 años lleva hasta el momento 13 goles en 8 partidos disputados, sumando los del Calcio y de la Copa Italia. Registros que son muy superiores a los de Cristiano Ronaldo, quien lleva solo 4 dianas desde que llegó a la 'Vecchia Signora'.

Inclusive desde Italia ya lo dan como opción para reforzar en un futuro no muy lejano al Barcelona de Lionel Messi. Pero Piatek prefiere no creerlo. “Lo he oído, pero no me lo creo”, ha afirmado el futbolista en el portal polaco ‘Sportowefakty’.

“Intento no leer los periódicos. Cuando hablan de mí o mi futuro, no miro más allá del siguiente entrenamiento”, añadió Piatek.

Cabe precisar que Krzysztof Piatek viene disputando su primera temporada en la Serie A de Italia y su equipo, el Genoa, marca en el en el undécimo lugar con 12 unidades.

Cristiano Ronaldo también juega por vez primera en Italia y está yendo de menos a más, en una curva ascendente en la Juventus, que por primera vez en su historia ha ganado sus 10 iniciales cotejos, contando todas las competiciones.