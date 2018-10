La exhorbitante cifra que le pagaría Manchester United a Mourinho por despedirlo

Para nadie es un secreto que la relación entre el técnico José Morinho y la dirigencia del Manchester United no es la mejor. Es por ellos que, según el diario ‘The Mirror’, la salida de ‘Mou’ está cada vez más cerca, aunque habría un solo detalle que haría que este deseo de los directivos se posponga, y es el dinero que tendrían que desembolsar.

José Mourinho solo estaría dispuesto a dejar su cargo como entrenador del Manchester United si el club inglés le paga la costosa penalidad que se establece en su contrato, de 34 millones de euros, que además incluye su sueldo anual de 16 millones de euros hasta el fin de su contrato, el 30 de junio de 2020.

"Mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían", señaló Mourinho luego de la victoria del Manchester United sobre Newcastle por la Premier League. Aunque pese a esta victoria, la salida de ‘The Special One’ parece estar cerca.

Pero existiría una salida más económica para los ‘Reds Devils’, que es esperar hasta final de la presenta temporada y en caso de que Mourinho no logre colocar al Manchester United en zona de Champions League, la suma que deberían pagarle al portugués sería de 11 millones de euros, una cifra mucho más razonable para la directiva.

Según el citado el medio inglés, Zinedine Zidane tiene todo para convertirse en el próximo dueño del banquillo en Old Trafford. Es por eso que el técnico, que viene de ganar 3 Champions seguidas con Real Madrid, estaría elaborando una lista de posibles fichajes. Los jugadores verían con buenos ojos su llegada, en especial su compatriota Paul Pogba.