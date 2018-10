Dana White: "No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón” [VIDEO]

Fuerte y claro. Tras el incidente protagonizado por Khabib Nurmagomedov y su equipo, el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, dio algunas declaraciones en conferencia de prensa y analizó la situación una hora y media después del terrible incidente en UFC 229.

Muchos se preguntaron si el peleador ruso aún seguirá con el título de campeón de peso ligero, luego de vencer Conor McGregor en el cuadrilátero de pelea, sin embargo, Dana fue muy claro.

"No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón. No tiene que preocuparse por mí. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones… podemos imaginar de todo. El gobernador estaba aquí y salió corriendo del edificio. Eso no es bueno", aseguró White.

Asimismo, el Dana aclaró que la bolsa de Khabib, con un valor de dos millones, está retenida por la comisión Atlética hasta que todo se solucione, además dijo que tres miembros del equipo del peleador ruso fueron puestos en libertad, ya que McGregor no presentó cargos en contra de ellos.

Sin embargo, lamentó que este trágico episodio ocurriera en un evento tan importante de la UFC, ya que asegura que por primera vez en la historia el campeón no fue coronado en el octágono.

"Pensé en la seguridad. Podían tirarle cualquier cosa y decidí que lo mejor era que se fuese, esto que hemos visto hoy no nos representa. No es MMA, es una m… callejera. No estoy realmente enfadado, estoy decepcionado", finalizó.