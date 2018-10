Krasnodar vs Zenit VER EN VIVO: con Christian Cueva por la Premier League de Rusia

Krasnodar vs. Zenit miden fuerzas EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este domingo desde las 8:30 a.m. - hora peruana por la fecha 10 de la Premier League de Rusia en el estadio Krestovski de San Petersburgo. Christian Cueva está convocado.

Krasnodar vs. Zenit: el partido de la jornada en Rusia

Zenit, líder con 22 puntos, reciba a Krasnodar de Christian Cueva, segundo con 19 unidades, en partido por el primer lugar de la clasificación.

Krasnodar vive un gran presente. Goleó 3-0 a Dínamo Moscú la fecha pasada, y logró enlazar 4 victorias consecutivas. Además, a mitad de semana logró dar un golpe sobre la mesa tras vencer al Sevilla de España en la UEFA Europa League. Resultado que lo coloca líder del Grupo J con 6 puntos.

Krasnodar vs. Zenit: los de San Petersburgo salen a defender su liderato

Zenit, por su parte, cayó la última jornada de la Premier League de Rusia por 2-1 en si visita a Anzhi; sin embargo, se recuperó con Slavia Praga, al cual derrotó por la mínima diferencia, también por la Europa League.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League de Rusia, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Krasnodar vs. Zenit EN VIVO ONLINE por la Premier League de Rusia

Perú - 8:30 a.m.

México - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Panamá - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Venezuela - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Brasil - 10:30 a.m.

Canales para ver el Krasnodar vs. Zenit EN VIVO ONLINE por la Premier League de Rusia

Bet365 / Internacional

Krasnodar vs. Zenit: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Premier League de Rusia

Krasnodar: Stanislav Kritsyuk, Aleksandr Martynovich, Uro Spajić, Cristian Ramírez, Pavel Mamaev, Charles Kaboré, Christian Cueva, Yuri Gazinskiy, Sergej Petrov, Viktor Claesson, Wamberto.

Zenit: Andrey Lunev, Branislav Ivanović, Alexander Anyukov, Neto, Alexandr Erokhin, Leandro Paredes, Elmir Nabiullin, Matías Kranevitter, Artem Dzyuba, Robert Mak, Sebastián Driussi.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs. Racing?

Si quieres seguir en Internet el Krasnodar vs. Zenit, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.