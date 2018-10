“Piura es el lugar idóneo”

El tiempo sigue transcurriendo. Las obras para los Juegos Panamericanos Lima 2019 ya están en marcha y en pocos meses llegarán a su fin. Hasta ahí todo hace indicar que el proyecto continúa sin contratiempo. Lamentablemente, ello no es así, porque hay un tema que hasta el momento no se logra resolver: ¿dónde se construirá la pista de remo?.

El debate está abierto porque hay dos ciudades que pugnan por tener este privilegio: Piura y Paracas.

La República logró comunicarse con el presidente de la Confederación Panamericana de Remo ( COPARE), Fernando Ucha, para conocer alcances sobre la elección de la sede.

“ Se va avanzando con Piura. Tengo entendido que los informes técnicos ya los han realizado, por ello considero que la otra semana ya se podrá tener alguna novedad sobre dónde será la sede del remo”, señaló Ucha.

A su vez, el directivo uruguayo dio sus razones por las que Piura sería el lugar idóneo para este proyecto. “Piura es el desarrollo del remo peruano. Es empezar a trabajar en la pista que dejará un legado al país. Hay que conseguir el apoyo de la Federación Internacional y de la Confederación Panamericana. Van a tener entrenadores para comenzar a trabajar en la región y hacer un desarrollo del remo ahí. Hay universidades que están dispuestas a apoyar esto. Es un proyecto serio que se podría encarar en el remo peruano, sería un lugar que dejaría un legado donde se podría hacer una cantidad de eventos en el futuro. Creo que Paracas no tiene las condiciones necesarias para llevarlo adelante, no le dejaría nada al remo peruano, sería cumplir simplemente con el compromiso. Piura no tiene punto de comparación con Paracas; es un legado para Perú en el remo y canotaje. Sería la sede ideal”, dijo Ucha, quien también señaló que el presupuesto que se utilizaría en el norte del país es mucho menor al que se iba a invertir en Puerto Viejo, donde no se logró realizar este proyecto por problemas legales, ya que no contaba con los permisos necesarios. ❧

