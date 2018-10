McGregor vs. Khabib EN VIVO: Brutal KO en las preliminares de UFC 229 [VIDEO]

El evento UFC 229 McGregor vs. Khabib, está gozando de una repercusión increíble, no solo por la importancia del evento estelar, sino también por las grandes peleas que completan la cartelera . Una de ellas fue Vicente Luque vs Jalin Turner cuyo final ya se está haciendo viral.

Ambos peleadores compitieron por mejorar en los rankings de los pesos welter y fue el brasileño quien sorprendió al mundo con uno de los KO más brutales de la noche. Habiendo transcurrido solo 3 minutos con 52 segundos del primer asalto, Luque absorvió un golpe de codo por parte de Turner y conectó un derechazo que le apagó las luces a la "tarántula", lo que siguió fue una ráfaga de golpes que obligaron al árbitro a detener el combate.

De esta manera, Vicente Luque logra su tercera victoria consecutiva en UFC, la cuarta por KO desde que llegó a la organización. En la entrevista post-pelea, el gladiador brasileño afirmó ya sentirse listo para enfrentar a un contendor del top 15 dentro de la división welter y de esa manera acumular victorias que lo pongan en una posición de retador titular.

Cabe recordar que el campeón de peso welter de UFC es el estadounidense Tyron Woodley quien hace unas semanas retuvo su campeonato ante el peligroso Darren Till.

