McGregor vs Khabib EN VIVO: Chris Pratt da su favorito para la pelea [VIDEO]

Esta noche EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía FOX Action, Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov medirán fuerzas por el cetro en la categoría peso ligero de la UFC en el evento 229 que se desarrolla en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Esta pelea ha sido catalogada como 'la pelea más grande en la historia de la UFC', algo que también considera el actor Chris Pratt, quien es una de las celebridades asistentes.

Pratt se animó a decir lo que espera del combate, manifestando que "soy un luchador, por lo que me gusta Khabib, ya que tiene una fuerza dominante. Si te atrapa en el suelo no te soltará".

Sin embargo, reconoció que "McGregor es un maestro en lo mental, sabe meterse en la cabeza del rival. Si Khabib empieza a lanzar golpes, McGregor lanzará algunos rodillazos o ganchos".

