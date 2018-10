Liverpool vs Manchester City EN VIVO: por el liderato de la Premier League

Liverpool se mide este domingo a su similar del Manchester City en el mítico Estadio de 'Anfield Road' a partir de las 10:30 a.m. - hora peruana EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 8 de la Premier League. El cotejo será transmitido por las pantallas de ESPN 2. Asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Liverpool vs. Manchester City: En busca de la punta

Ambos equipos comparten la cabeza de la tabla, con 19 puntos, pero las rachas de unos y otros difieren, en las que parecen darle una ligera ventaja mental a los 'Citizens', que puede ser disminuida por la magia que trasmite el coloso de Anfield.

Destacar que los de Jürgen Klopp llegan en su peor momento de la temporada a uno de los duelos más importantes. Acumulan tres partidos sin ganar, con dos derrotas, una en Copa de la Liga y otra en Champions League, y el empate restante llegó de milagro contra el Chelsea.

Tras iniciar con 7 victorias seguidas, los 'Reds' atraviesan un bache y confían en la recuperación de sus figuras para poderse ir al parón fecha FIFA con el liderato asegurado.

Liverpool vs. Manchester City: Con bajas sensibles

La baja más significativa para el Liverpool será la de Naby Keita, por una lesión en la espalda; mientras que Josep Guardiola no podrá contar con Kevin de Bruyne, que recién esta semana ha empezado a entrenarse a la par de sus compañeros.

Como motivación adicional para los 'Ciudadanos' estará de fondo la eliminación en la pasada edición de la Champions League, cuando el Liverpool pasó por encima de ellos en 'Anfield' y les dio el batacazo final en el 'Etihad Stadium'.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

The latest news from both sides ahead of tomorrow's top of the table clash...#LIVMCIhttps://t.co/SaCNhG7WQp — Liverpool FC (@LFC) October 6, 2018

You get out what you put in! 💪💦⚽️ #mancity pic.twitter.com/MSFeHrITw4 — Manchester City (@ManCity) October 6, 2018

Horarios para ver el Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE por la Premier League

México - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Panamá - 10:30 a.m.

Honduras - 9:30 a.m.

Guatemala - 9:30 a.m.

Costa Rica - 9:30 a.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 11:30 p.m.

Venezuela - 11:30 p.m.

Paraguay - 11:30 p.m.

Bolivia - 11:30 p.m.

Puerto Rico - 11:30 p.m.

Canal para ver el Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE por la Premier League

ESPN 2

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs. Manchester City?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs. Manchester City, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.