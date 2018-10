WWE Super Show-Down: Daniel Bryan venció a The Miz de una polémica manera

El WWE Super Show-Down fue escenario de la mayor victoria para Daniel Bryan desde su retorno a la WWE en marzo. Y es que el luchador nacido en Aberdeen, Washington, derrotó a The Miz de una forma sorpendementemente rapido, en tan solo 5 cinco minutos, y causando muchísima polémica por la forma en que se produjio.

Daniel Bryan consiguió este triunfo luego de aplicar un roll-up, el cual The Miz se encargó de cuestionar airadamente al juez, bajo el argumento que había levantado el hombro antes de la cuenta de tres. Todo esto ante la atónita mirada de los 70 mil espectadores presentes en el Melbourne Cricket Ground de Australia.

Fue tanto el asombro que causó la victoria de Daniel Bryan, que hasta Michael Cole se equivocó y repitió hasta dos veces que The Miz había ganado, y es que hasta el momento del descenlace del combate, ‘The Calgary Kid’ había sido el absoluto dominador, sometiendo a un rival del cual nadie esperaba que se lleve el triunfo.

Pero ‘American Dragon’ fue más hábil, y se aprovecho de un fatal descuido de su rival, que era el amo y señor de la pela hasta ese momento, para lograr este raro, pero triunfo al final y al cabo, cobrándose la revancha de lo ocurrido en el SummerSlam.

The Miz vs. Daniel Bryan es la mejor rivalidad a largo plazo que WWE ha construido en esta década, y definitivamente esta no será la última vez que se vean las caras, pues ya se alista otro combate para el 16 de octubre como parte de un evento principal triple de SmackDown para el episodio especial número 1 000.