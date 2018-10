WWE Super Show Down 2018: Ronda Rousey sorprende con llave de rendición nunca antes vista

Ronda Rousey y The Bella Twins derrotaron a The Riott Squad (Ruby Riott, Sarah Logan y Liv Morgan) en una lucha de relevos australianos que se llevó a cabo en WWE Super Show-Down. En los momentos finales del combate, Ronda Rousey aplicó su famoso 'Armbar' sobre Liv Morgan y Sarah Logan al mismo tiempo, provocando así la automática sumisión de ambas gladiadoras.

En la quinta lucha de la noche, la actual campeona femenina de RAW, Ronda Rousey no decepcionó, todo lo contrario, demostró que cada día mejora sus habilidades en el ring aplicando técnicas aprendidas en todos sus años en la UFC.

Al principio del combate se evidenciaron problemas de comunicación entre Rousey y Nicky Bella, lo que le permitió al Riott Squad tomar el control de la lucha. Sin embargo, las favoritas del público pudieron reponerse de esta situación.

En los momentos finales, la excampeona de UFC se encontró sola en el ring con unas descompensadas Liv Morgan y Sarah Logan, más allá de aplicar su famoso 'armbar' a una de ellas, del cual nadie se ha librado hasta el momento, Rousey decidió conectar la llave a ambas luchadoras logrando una asombrosa victoria por rendición.

La innovadora maniobra le valió a Rousey la ovación del público australiano que no esperaba este despliegue de técnica.



Melbourne just got ROWDY.#RAW #WomensChampion @RondaRousey delivers next-level pain to The #RiottSquad at #WWESSD! pic.twitter.com/7q6iDNj3NH