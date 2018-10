Real Madrid vs Alavés EN VIVO ONLINE: partido por la Liga Santander

Real Madrid vs Alavés juegan este sábado (11:30 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por la fecha 8 de la LaLiga Santander 2018-19 desde el estadio Mendizorroza.

El equipo madridista viene de caer 1-0 el pasado martes contra el CSKA en Moscú, por de la segunda jornada de la Liga de Campeones. En ese encuentro Sergio Ramos y Gareth Bale no fueron considerados por el técnico Julen Lopetegui, quien prefirió darles un descanso.

Deportivo Alavés ha tenido un buen arranque en el campeonato español. Se ubica en la sexta posición con 11 unidades, tres por debajo del Real Madrid y Barcelona; sin embargo, viene de caer ante Levante en calidad de visitante.

Crisis de resultados en Real Madrid

La portería del Real Madrid en Liga será de nuevo para Courtois, dejando de lado ya a Keylor Navas. Los laterales que parten como favoritos para ser titulares son Odriozola y Reguilón, con buenas sensaciones en su primer partido en Moscú, y en función del sistema por el que apueste en busca de los goles perdidos, la situación de Karim Benzema podría cambiar.

Dani Carvajal, Marcelo e Isco están fuera del encuentro, pero vuelven Sergio Ramos y Gareth Bale. El empate ante Atlético de Madrid y la derrota en Champions ha generado preocupación, por lo que de no conseguir la victoria ante Alavés la situación empeoraría en la 'Casa Blanca'.

Horarios para ver el Real Madrid vs Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE

Perú: 11:30 a.m.

Colombia : 11:30 a.m.

Ecuador : 11:30 a.m.

Chile : 1:30 p.m.

Argentina : 1:30 p.m.

México : 11:30 a.m.

España : 6:30 p.m.

Canal para ver el Real Madrid vs Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE

ESPN 2

Canal 506 de Movistar TV

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Deportivo Alavés:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino y Calleri.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Mariano.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Real Madrid vs Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE por la Liga Santander?

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.