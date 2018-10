Fórmula 1: Lewis Hamilton quiere seguir brillando en las competencias

Es el principal candidato para ganar el Mundial de la fórmula 1, pero Lewis Hamilton no piensa en eso. El británico quiere ir paso a paso, disfrutar de las competencias y consagrarse como el mejor piloto del certamen automovilístico.

Este domingo se desarrollará el Gran Premio de Japón, un torneo que se caracteriza por la rapidez y eso es algo que emociona a Lewis. “Cada vez que venimos a Suzuka, sobre todos estos últimos años, los coches van cada vez más rápidos. Es algo increíble. Ya no se construyen pistas como ésta, en las que casi no hay escapatorias: tocas un poco la hierba y te vas contra el muro”, comentó el cuádruple campeón del mundo.

Lewis participó en la práctica libre de Suzuka y no dudó en expresar lo que vivió en esa competencia. “Es alucinante. Sobre todo el primer y el segundo sector son una auténtica locura. El primer sector es el mejor viaje en montaña rusa que me he dado jamás en la Fórmula Uno”, señaló.

Para finalizar el piloto inglés señaló que se encuentra enamorado de su profesión. “Amo pilotar más que nunca, cada vez me divierto más pilotando. Cuando te subes al coche es lo mejor que hay. Es tan rápido que estoy muy agradecido por poder hacer lo que hago.”