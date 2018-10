Lionel Messi elegido mejor jugador de la semana de la Champions League [VIDEO]

Lionel Messi, la estrella argentina del Barcelona, ha sido elegido como el mejor jugador de la jornada de la Champions League 2018/19. La UEFA escogió al '10' 'culé' la figura de la segunda jornada de Liga de Campeones tras su extraordinaria actuación frente al Tottenham Hotspur en el mítico Estadio de 'Wembley'.

El futbolista argentino se lució en el feudo británico con una estupenda participación, firmando una dobleta de goles que le valió al Barcelona para conquistar sus primeros tres puntos a domicilio en el certamen continental.

