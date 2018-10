Fernando Gago sobre periodista que ofendió a Boca Juniors: "No merece ni una palabra"

Fernando Gago está de vuelta. El capitán de Boca Juniors se tomó un tiempo para comentar la sufrida clasificación del equipo xeneize a las semifinales de la Copa Libertadores 2018.

En una entrevista con el diario Clarín, el referente de Boca Juniors contó lo que vivió dentro del terreno de juego enfrentando a Cruzeiro.

“En estos partidos de Copa, en estas instancias, de visitante, siempre en algún momento sufrís. Ellos lo sufrieron en la Bombonera y nosotros supimos golpear para marcar la diferencia. Acá fueron ráfagas de quince minutos, de ellos con pelotazos largos, cruzados o con centros y pudimos aguantarlo. La Libertadores te lleva a jugar de una manera distinta a la que estás acostumbrado”, expresó Fernando Gago.

Además se animó a comentar lo que se dijo en la previa del partido ante Cruzeiro, en donde uno de los hechos más polémicos se dio cuando un periodista brasileño pisó la camiseta de Boca Juniors.

“En el fútbol se perdió muchas veces el respeto, se corrió de eje lo que es una opinión a lo que es descalificar a una persona o a un equipo. Es un poco culpa de todos; no hay que perder de vista que esto es un deporte y ese debe ser el espíritu del fútbol. Es normal lo de los fuegos artificiales, nos acostumbramos a lo que no está bien. Después, lo que hizo el periodista ese no merece ni una palabra. El escudo y la camiseta de Boca merecen respeto, como la de todos los clubes. Pero lo que hizo ese periodista habla de lo que él es”, remarcó.

Pasada esta etapa, Boca Juniors se alista para enfrentar a Palmeiras, cuadro al que ya tuvo como rival en la primera fase de la Copa Libertadores. Fernando Gago mostró su respeto, pero también dijo confiar en el potencial que tienen.

“Es un equipo muy fuerte. Jugamos contra ellos y nos tocó perder en nuestra casa. Tiene un plantel de mucha jerarquía, con rodaje y que cambió de entrenador. Scolari le puso su sello. Pero en estas instancias ya no hay rival fácil, por algo están en la semifinal de una Libertadores. Creo que ellos también deben estar pensando en que tendrán que enfrentar a un rival difícil. Boca en la Copa es un equipo peligroso para todos”, señaló.