Seleccionado peruano reveló que salió elegido como miembro de mesa

A puertas de los amistosos de la Selección Peruana frente a sus similares de Chile y Estados Unidos, Edison Flores confesó que fue elegido en el sorteo para ser miembro de mesa en las elecciones municipales 2018.

El volante del Monarcas Morelia contó esta anécdota a menos de una semana de las elecciones. Flores vota en Comas pero esta vez no podrá cumplir con su deber cívico ya que tiene un compromiso con la 'Bicolor' y estará en pleno viaje.

"Me lo dijo mi hermana. Se me complica (ser miembro de mesa) porque jugamos el sábado y el domingo estoy viajando a Miami por la Selección Peruana", afirmó el jugador del Monarcas Morelia.

En otro momento de la entrevista para RPP, el ex Universitario de Deportes también contó el por qué del peculiar email "edison_elpapi@hotmail.com".

"Yo no tenía correo y le dije a mi primo Bryan y él me lo creo. Él es el culpable", confesó el volante de la Selección Peruana, además aseguró que ya no usa ese correo electrónico. Edison Flores llegó a la Liga MX esta temporada 2018-19, aún se encuentra adaptándose a su nuevo club, donde ya ha tenido 65 minutos de juego.