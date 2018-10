La confesión de Nicolás Córdova tras el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo

Nicolás Córdova tuvo una semana muy complicada en Universitario de Deportes. Después de la derrota por 4-2 de visita en Ayacucho que mandó a la ‘U’ a zona directa de descenso, la Trinchera Norte fue a apretar a los jugadores y amenazar al entrenador crema por los pésimos resultados. Incluso, le dieron 48 horas para que abandone el club.

Es por eso que el estratega chileno valoró el triunfo por 1-0 a Sport Huancayo en el Estadio Nacional y calificó el encuentro frente a los dirigidos por Marcelo Grioni como el “más difícil” de su corta carrera desde un banquillo.

“El partido de hoy, ha sido el más importante de mi carrera por todo lo que se jugaba. Este encuentro lo comenzamos ganando desde el hotel de concentración. La pasión del hincha es increíble, nunca antes lo vi”, dijo Córdova en la conferencia de prensa después de la victoria.

“Hemos logrado un triunfo muy valioso en un momento complicado. Mañana seguiremos trabajando y entrenando con mucha fuerza mentalizados en el próximo partido con Unión Comercio. Esperemos que el Nacional este lleno con sus tribunas habilitadas y logremos un buen resultado”, añadió.

Previo al duelo por la fecha 7, trascendió que Nicolás Cordova iba a renunciar si no lograba los tres puntos contra Huancayo. El DT 'merengue' fue consultado por su continuidad y respondió que “yo no soy dueño del club. Los dueños decidirán si me quedo o me voy. La vida del entrenador siempre influyen los resultados. Yo lo que hago es trabajar mucho. Hay un clima emocional muy jodido. Hoy estoy acá y fue el partido más importante de mi carrera, definitivamente”, concluyó.

Con este resultado, Universitario de Deportes sumó 38 puntos y continúa en zona de descenso. Al club crema le restan nueve partidos y todas las jugarán como una final para mantener el equipo en Primera División.