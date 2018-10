Arsenal vs. Qarabag EN VIVO ONLINE: por la fase de grupos de la Europa League

Arsenal vs Qarabag juegan este jueves (11:55 p.m. EN VIVO ONLINE), por la segunda fecha del Grupo E de la Europa League. El partido se jugará en el Baku Olympic Stadium de Azerbaiyán.

Arsenal inició con el pie derecho su participación en el torneo. El equipo de Unai Emery venció por 4-2 al Vorskla de Ucrania en el Emirates Stadium.

El Qarabag es la otra cara de la moneda. Inició esta temporada de la Europa League con un resultado negativo: derrota por 2-0 frente a Sporting Lisboa en Portugal, con goles de Jovane Cabral y Rapinha.

El cuadro azerbaiyano nunca antes se midió a los 'Gunners' en alguna competencia del 'Viejo Continente'. Sin embargo, tiene un récord negativo de cuatro derrotas contra clubes ingleses. Además recibió 14 goles y marcó solo uno.

Horarios del Arsenal vs Qarabag EN VIVO por Europa League

Perú - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

México - 11:55 a.m.

Chile - 1:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

España - 1:55 p.m.

Canal del Arsenal vs Qarabag EN VIVO ONLINE

Fox Sports 2

Arsenal vs. Qarabag: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Lichtsteiner, Mustafi, Holding, Nacho; Elneny, Guendouzi; Smith-Rowe, Özil, Iwobi; Welbeck.

Qarabag: Vagner; Medvedev, Rzezniczak, Huseynov, Guerrier; Qarayev, Diniyev; Medetov, Michel, Zoubir; Emeghara.