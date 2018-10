Milan vs Olympiacos EN VIVO ONLINE: por la fecha 2 de la Europa League

VER EN VIVO Milan vs Olympiacos se juega este jueves 4 de octubre EN DIRECTO por la fecha 2 del Grupo F de la Europa League 2018-19. Este duelo se desarrollará en el Estadio San Siro y será transmitido vía Fox Sports. Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

El campo del San Siro será el recinto donde se desarrolle el Milan vs. Olympiacos de Grecia, el cuadro ‘Rossoneri’ llega con la consigna de buscar su segunda victoria consecutiva en la Europa League para seguir manteniéndose en la cúspide del Grupo F.

Gennaro Gattuso y sus dirigidos llegan a este encuentro luego de vencer con un agónico gol de Gonzálo Higuaín ante Dudelange en la primera ronda del torneo europeo cuando visitaron la ciudad de Luxemburgo.

En la previa el DT de AC Milan habló Gonzálo Higuaín que estuvo ausente en la última fecha de la Serie A por una molestia, sin embargo, hará su reaparición en la Europa League.

"La idea de no tener a Gonzálo Higuaín sería un gran problema que que nunca cruzó por mi mente. Por supuesto, es mejor tenerlo, Es un valor añadido para nuestro equipo. Se entrenó con el grupo y vamos a ver si es apto para jugar", afirmó Gatusso en conferencia de prensa.

Por su parte el Olympiacos de Grecia viene de empatar a cero goles frente al Real Betis en la primera fecha de la Europa League. Este conjunto que es dirigido por Pedro Martins solo tiene un punto ubicándose, hasta el momento, por detrás de su rival de turno, el AC Milan.

Horarios para ver el Milan vs Olympiacos EN VIVO ONLINE por la Europa League

Honduras - 10:55 a.m.

Guatemala - 10:55 a.m.

Costa Rica - 10:55 a.m.

México – 11:55 a.m.

Perú – 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Panamá - 11:55 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) – 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina – 1:55 p.m.

Uruguay – 1:55 p.m.

Brasil – 1:55 p.m.

Canales para ver el Milan vs Olympiacos EN VIVO ONLINE por la Europa League

Fox Sports

DirecTV

SporTV

Milan vs Olympiacos Ver EN VIVO ONLINE vía FOX Sports por la Europa League

Relatos: Ariel Heleuni

Comentarios: Javier Tabares

Milan vs Olympiacos: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Europa League

Milan: ​Pepe Reina; Davide Calabria, Cristian Zapata, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Thiemoue Bakayoko, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura; Suso, Gonzalo Higuain, Samu Castillejo.

Olympiacos: Andreas Gianniotis, Omar Elabdellaoui, Yassine Meriah, Jagos Vukovic, Konstantinos Tsimikas, Mady Camara, AndriBouchalakis, Lazaros Christodoulopoulos, Kostas Fortounis, Daniel Podence, Ahmed Hassan.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Milan vs Olympiacos por la Europa League?

Si quieres seguir en Internet el Milan vs Olympiacos, larepública.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.