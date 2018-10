Cristiano Ronaldo se defendió ante las acusaciones de presunta violación

Cristiano Ronaldo rompió su silencio a través de su cuenta oficial de Twitter donde rechaza las acusaciones de una presunta violación a Kethryn Mayorga, una exmodelo estadounidense de 34 años de la que habría abusado sexualmente en 2009 en el Palms Hotel de Las Vegas.

“Nego firmemente las acusaciones que se vierten sobre mí. Considero que la violación es un crimen despreciable, contrariamente a todo lo que soy y en lo que creo. No voy a alimentar el show mediático montado por gente que quiere promover a toda costa. Esperaré con ansias el resultado de cualquier investigación y proceso, porque nada pesa sobre mi conciencia”, expresó Cristiano Ronaldo en el comunicado oficial.

El portugués de la Juventus tiene una demanda civil interpuesta en una corte estatal en Las Vegas por parte de la defensa legal de Mayorga. La denuncia señala que Cristiano violó a la mujer, quien tenía entonces 24 años, en el penthouse del hotel y posteriormente envió a grupo de personas para que buscaran un arreglo con ella y guarde silencio a cambio de 375.000 dólares.

En un vídeo en directo realizado desde Instagram, el cinco veces Balón de Oro había remarcado que todo lo que había saltado a la luz era mentira. “No, no, no, no. Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas. “Quieren promocionarse usando mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre, pero es parte de su trabajo. Soy un hombre feliz y todo está bien”, comentó el exReal Madrid en aquel video.

Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 de octubre de 2018