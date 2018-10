“La Federación se ha debilitado”

Juan Carlos Oblitas está inquieto. El director deportivo de la FPF en su oficina tiene un calendario donde se planifican los temas deportivos, aunque los problemas en la Federación terminen salpicando a una histórica clasificación al Mundial. Del presente y el futuro, el ‘Ciego’ tiene una visión muy clara.

En Argentina señalan que van a buscar a Ricardo Gareca para que sea el técnico de su selección, incluso piensan en pagar la cláusula de rescisión como lo hicieron con Jorge Sampaoli antes con Sevilla. ¿Su contrato tiene esa opción?

No lo sé porque no veo el contrato. Mi trabajo se basa en lo deportivo, el convencimiento para el proyecto y seguir trabajando juntos. Esa noticia salió de aquí y en este momento no tiene fundamento. Yo he estado con Ricardo (Gareca) hace un rato y no hemos tocado ese tema. Yo no creo que Argentina lo haya tenido durante 2 meses libre y no lo haya tomado y ahora vaya a ir a pagar una cláusula de rescisión fuerte. Para hacer las cosas mal entonces hay que llamarlos a ellos, ¿no?

Por ejemplo, está el caso de Juan Carlos Osorio que ha firmado por Paraguay, hay una cláusula que lo libera si es que lo llama Colombia.

No sé si exista. Conociendo a Ricardo (Gareca), el tiempo que estamos juntos, no creo que se dé. Él está bien acá. Puedo entender que con la coyuntura que estamos viviendo esté preocupado pero en general estamos bien. Sabe que se le quiere y nosotros sabemos que tenemos el mejor técnico para la selección peruana. Tenemos un feeling que tendría que pasar algo muy serio para que rompa ese contrato.

De repente el hincha se emocionó mucho con la clasificación al Mundial. Porque lo hicimos, ¿estamos obligados a clasificar a Qatar y que en la Copa América hay que pelear el título? ¿En qué lugar estamos en Sudamérica?

A nivel de selección yo creo que solo hay un equipo por encima del resto, que es Brasil. Las demás selecciones estamos bien. Perú está bien. Mantiene la base de las eliminatorias y se ha renovado al técnico que es una ventaja.

¿Cuál es el objetivo ahora planteado con Gareca?

Hay que seguir creciendo a nivel internacional. Siempre una Copa América te permite saber cómo vas a iniciar las eliminatorias. El anterior no fue tanto porque hicimos un muy buen torneo (2015) pero la eliminatoria es muy diferente. Es un objetivo clasificar a Qatar pero hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Que no se piense que esto va a ser fácil, va a ser igual de duro y complicado que la última vez.

Los últimos amistosos fueron ante Alemania y Holanda que son potencias. ¿Qué le faltó a Perú para conseguir un mejor resultado?

Yo creo que es consistencia. Tenemos que aprender eso, lo tuvimos mucho en la parte final de las eliminatorias. Manejábamos resultados. La selección se reunió tras mucho tiempo y 3 o 4 jugadores estaban inactivos mucho tiempo. Trauco ahora está jugando, Polo también y se va resolviendo. También es el momento de ver a algunos jugadores, hacer cambios.

¿Cómo reemplazar a Paolo Guerrero?

Es un caso crítico. Creo que las demás posiciones tenemos gente, en el caso de Alberto Rodríguez, han salido Araujo, Santamaría, Abram. Primero, Paolo es un jugador extraordinario y no lo podemos reemplazar en este momento. Es muy difícil encontrar a uno de sus mismas características. Varía la táctica Gareca, como ante Nueva Zelanda, amistosos con Jefferson Farfán ahí. La inactividad de Paolo es complicada para él y para nosotros. Hay que esperar que surjan y que exploten otros si no hay que adaptarnos a un juego distinto. Los reemplazantes naturales pueden haber sido Bulos, Da Silva, Succar. No han venido jugando y no han explotado. Depende de ellos.

Pedro Gallese está muy cerca de llegar a Boca Juniors. ¿La selección hace que el jugador peruano se revalorice?

Acá tenemos un fenómeno de ‘seleccionitis’. Solo lo transfieres porque lo ves en la selección, no en sus clubes. A veces algunos directivos no se dan cuenta de eso. Si tuviéramos un torneo más competitivo, si fuéramos mejores a nivel internacional, sí se daría eso. En este momento no. Gallese está esperando si clasifica a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, Boca Juniors. Es un paso importante para él y de revalorización tremenda.

Otro jugador a gran nivel es Luis Advíncula, que viene destacando en el Rayo Vallecano.

Es el jugador peruano que está mejor a nivel internaiconal a pesar de estar en un equipo que pelea el descenso. Paradójicamente, esa tontería que hizo una vez que vino a Lima y que hizo que se fuera de la selección, le hizo dar cuenta de que la vida de fútbol es corta, que la selección es otra cosa, que aquí no viene de visita. A partir de que volvió a ser llamado, nadie lo sacó. Ahora está en un nivel muy bueno, me alegro mucho por él y el próximo año lo vamos a ver en un equipo más grande de Europa.

¿Que no sea argentino o brasileño tiene que ver con que no los contraten equipos como el Real Madrid o el Barcelona?

Es una verdad irrefutable y más en una época que lo manejan mucho los empresarios. Argentina y Brasil se venden solos, Uruguay sufrieron pero ahora son muy pedidos, Colombia aprendieron, Chile bajó un poco y nosotros estamos subiendo. Si la selección continúa en el nivel que hemos tenido, creo que vamos a transferir mucho más.

tensión en la fpf

Hace un par de meses diste una conferencia de prensa y dijiste “siento asco de lo que pasa en el país”.

Lo sigo sintiendo, sin dudas. Cómo no voy a sentirlo con lo que vivimos en el día a día. Lo único que he pedido es que no involucren a la Federación, digo en la parte deportiva. Cómo no voy a sentir pena, frustración, asco.

Como con los audios, en los que estuvo vinculado Edwin Oviedo, presidente de la Federación. ¿Cuál es la relación que tienes con él?

Profesional, sin dudas. Hay diálogo de mi trabajo. Mientras tenga contrato con la Federación, seguro. Lo que me mortifica son los personalismos. Si yo me voy, no pasa nada. Si se va Oblitas y el proyecto no sigue, eso significa que hemos fracasado. Si se va el otro señor, no pasa nada. Si se va otro, igual.

¿Sientes que el proyecto va caminando?

En selección, sí.

¿En el resto?

No lo sé.

La ley de Fortalecimiento ha sido modificada y se ha caído en una suerte de amenaza que nos quieren suspender. ¿No es raro que cuando se dio la ley, sí podía entrar la política pero ahora que modifican es una intromisión?

Tengo una opinión pero no la puedo dar. Vamos a esperar que el pleno del Congreso vea esto. FIFA te castiga cuando vas contra los estatutos. No soy abogado. Yo no les saco las vueltas a las normas. Lo que he visto es que son dos artículos y lo que hay que preguntar es a los conocedores, no a los interesados, si es que esta derogatoria de los artículos atenta contra los estatutos FIFA. En ese caso podría haber una suspensión. Pero esto me recuerda a algo que ya hemos vivido hace un tiempo.

Como en la época de Manuel Burga.

Hay que tomar esto con pinzas porque si no nos revienta a todos en la cara. No seamos irresponsables, por uno y otro lado. Y otra vez vino esa falta de diálogo. A veces sí pueden intervenir, otras no como dices. Yo lo único que quiero es que la parte deportiva no la toquen.

¿Se está blindando a alguien en particular?

No quiero opinar sobre eso. Solo creo que no se están haciendo las cosas bien y esto termina por cansar.

¿Como es el ambiente en una Federación luego de que renunciaras casi todas las comisiones? ¿Se ha debilitado?

Yo digo que sí, aunque queramos dar otra impresión, sí. Lo que no se tiene que debilitar es la parte deportiva. Eso no se debe tocar. Ricardo Gareca, selección, proyecto de menores, no lo toquen. Ojalá todo salga bien.

Te piensas quedar más tiempo?

Yo vivo el día a día. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Mañana no sé qué va a pasar. Yo me comprometí con Ricardo (Gareca) porque lo iba a apoyar a muerte. Me quedo en la Federación porque él se quedó, él tiene contrato de 3 años más pero hay que ver cómo vienen las cosas. Uno no tiene una espalda tan ancha como para aguantar tantas cosas.

¿Cómo calificarías la participación de Perú en el Mundial?

Me dio mucha pena. Estaba convencido de que pasábamos a la segunda etapa y en un Mundial, el primer partido es básico, el más importante. Al perder, se nos complicó todo. Ninguno de los equipos nos pasó por encima. Jugamos de igual a igual, contra Dinamarca fuimos un poco mejores pero nos faltó eficacia. Nos quedamos con ese sinsabor y frustración de no poder darle algo más a esta hinchada maravillosa que nos acompañó en todo momento. La mejor hinchada del mundo. ❧