¡Insólito! Manchester United llegó tarde a su duelo contra Valencia por Champions League

¡Para no creer! Manchester United empezó con el pie derecho su segundo partido en la Champions League 2018/19. ¿Por qué? Pues los 'Diablos Rojos' llegaron a su estadio, Old Trafford, a cuarenta minutos del inicio del partido contra Valencia de España.

La normativa de la UEFA específica que los equipos están obligados en el estadio una hora y cuarto antes del arranque del cotejo. Es decir, 75 minutos. Manchester United, claramente, arribó poco más de media hora fuera del horario establecido.

¿Habrá algún tipo de sanción? La UEFA podría intervenir y, de hacerlo, solamente sería una multa económica. Lo que ocurra dentro del terreno de juego no se verá afectado. Sin embargo, según el Diario AS, el máximo ente del fútbol europeo no tomará medidas en el asunto.

¿Por qué Manchester United llegó tarde a su duelo contra el Valencia? Según mencionó el citado portal español, fue porque sufrieron un atasco en su camino al 'Teatro de los Sueños'.