¿Y Pedro Gallese? Boca Juniors estaría interesado en fichar a arquero boliviano

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, sonó con fuerza en los últimos días para sustituir al lesionado Esteban Andrada de Boca Juniors. En Argentina ya dan por hecho su llegada a La Bombonera, con la condición de que el club clasifique a las semifinales de la Copa Libertadores 2018. Incluso, el portero de Veracruz de la Liga MX se había mostrado feliz por su posible llegada al cuadro ‘Xeneize’.

Sin embargo, hace algunas horas, un periodista de ESPN reveló que el equipo de Guillermo Barros Schelotto ha aguantado el fichaje de Pedro Gallese y ahora han comenzado a interesarse en un arquero boliviano que milita en el campeonato Chile. Se trata de Carlos Lampe, quien actualmente ataja en Huachipato y es titular de la selección boliviana.

“El tema se cierra el sábado 6 de octubre, Boca está contra el reloj para que a partir del viernes se comiencen con las negociaciones. Pedro Gallese era el elegido, ahora está sobre la mesa y en pausa. Si Boca pasa a semifinales de la Libertadores, va a comenzar las negociaciones o por Gallese o Carlos Lampe, el boliviano que tapa en Huachipato y tiene la segunda valla menos vencida de Chile. Esta en un muy buen momento y van a decir entre estos dos”, aseguró.

Actualidad de Carlos Lampe en Huachipato

Carlos Lampe se ha consolidado en el arco de su selección y en el Huachipato y batió el mejor récord histórico de minutos sin recibir goles en Primera División en la historia de su club. El boliviano estuvo 463 minutos sin recibir un gol y mejoró la una marca registrada de 1983, cuando también estuvieron cinco partidos con el arco en cero.

El arquero de 31 años de edad que además estaba en carpeta de Lanús, colista de la Superliga Argentina, le tomó por sorpresa este interés de Boca Juniors.

“La verdad que no se nada, me agarras de sorpresa, no tengo idea. Pero sería muy lindo si se pudiese dar. Me enteré de la lesión de Andrada, sigo mucho el fútbol argentino y más a Boca. Sabemos el presente que tiene y la magnitud del club que es. Uno no está ajeno a Boca y de lo que sucede”, dijo Lampe a TNT Sports.