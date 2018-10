Los 'cracks' de Estados Unidos que jugarán contra la selección peruana [FOTOS]

La selección de Estados Unidos dio a conocer la lista de 23 jugadores que se medirán contra la selección peruana en el amistosos internacional del 16 de octubre en el Pratt & Whitney Stadium de la ciudad de Connecticut. El técnico interino Dave Sarachan ha convocado a sus mejores futbolistas para el duelo contra ‘La Blanquirroja’ en un equipo basado en la experiencia y juventud.

Dentro de la nómina de convocados, figuran el experimentado arquero Brad Guzan y la vuelta del mediocampista Michael Bradley, capitán e insignia del cuadro norteamericano. Mientras que hay cuatro jóvenes futbolistas como Matt Miazga, Christian Pulisic, Tim Weah y Bobby Wood.

Matt Miazga, defensa del Nantes FC de Francia, causó mucho revuelo a nivel mundoal por la burla que le realizó al mexicano Diego Laínez sobre su estatura. Christian Pulisic, la joya del Borussia Dortmund, es considerado el sucesor de Landon Donovan y está en la mira de los grandes equipos de Europa.

Por otro lado, Tim Weah del PSG, es el hijo del mítico George Weah que destacó en el AC Milan y finalmente Bobby Wood, delantero del Hannover 96, quien es una de las armas en ataque para vulnerar la defensa peruana.

Recordemos que la selección peruana comenzó el lunes sus entrenamientos con miras a los partidos ante Chile y Estados Unidos de octubre. Ricardo Gareca citó en la Videna a los jugadores del torneo local como José Carvallo (UTC), Nilson Loyola (Melgar), Johan Madrid, Horacio Calcaterra y Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

