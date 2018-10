“Si llego a Boca lucharé por un puesto”

La llegada de Pedro Gallese a Boca Juniors es inminente. Y es que el representante del arquero, Christian Lagrotta, confesó que solo falta el visto bueno del técnico ‘xeneize’ para concretar su fichaje.

“Por cómo están dadas las cosas, solo faltaría el OK de Guillermo para que se haga el pase. Estamos a la espera, todos tenemos ganas de que se haga la transferencia. Por Pedro hay un interés real, pero sin formalismos de ningún tipo. Lo económico está hablado con el jugador y no sería un impedimento”, dijo el representante en diálogo con el programa ‘Gol de Vestuario’.

Cabe indicar que el equipo boquense sufrió la pérdida del golero Esteban Andrada por todo lo que resta del año debido a una lesión y ese puesto no ha sido ocupado de la mejor manera por Agustín Rossi, de ahí nace el interés por el peruano. “Yo me pongo muy contento de que un equipo como Boca Juniors me ponga en carpeta. El jueves voy a hinchar para Boca. Si llego voy a luchar un puesto”, dijo Gallese al ser consultado sobre su posible llegada, teniendo en cuenta que Boca visita Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro. ❧