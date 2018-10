Guerrero en un túnel sin salida

La incansable lucha de Paolo Guerrero por volver a jugar recibió nuevamente una mala noticia. Pues el Tribunal Federal Suizo le negó el pedido de reconsideración que presentó y ahora el delantero peruano deberá cumplir su sanción hasta abril del 2019.

La justicia ordinaria de Suiza desestimó el pedido del ‘Depredador’ para que se suspenda la sanción de 14 meses que le impuso el TAS tras dar positivo en un resultado analítico adverso por benzoilecgonina, un metabolito de la hoja de coca y la cocaína, tras el cotejo con Argentina por las Eliminatorias a Rusia 2018. Guerrero, quien se unió recientemente al Internacional de Brasil, no podrá volver a las canchas este año. Cabe indicar que la intención del capitán de la selección al presentar esta medida cautelar era que se suspenda el castigo y así poder debutar con la camiseta del Inter de Porto Alegre, sin embargo, este contrato quedará en stand by hasta que cumpla con su castigo. Guerrero no podrá entrenar con la selección ni con el Inter.

Seguirá luchando

La defensa del jugador no tardó en pronunciarse para explicar que aún se “seguirá batallando” en el caso.

“La defensa de Paolo Guerrero cuenta con un paso adicional para lograr que se haga justicia y para ello se encuentra preparando el pedido de nulidad con nuevas pruebas y elementos para ser presentado ante el mismo Tribunal, a más tardar el 16 del presente mes”, se publicó en un comunicado. Y agregó: “Paolo seguirá batallando por retornar a las canchas como también para demostrar su inocencia, siempre con el apoyo de su familia, el Inter y todos los hinchas en general, quienes continúan acompañándolo en esta ruta”.



La primera apelación de Guerrero en el Tribunal Federal Suizo, última instancia en el sistema judicial deportivo, logró levantar su suspensión en espera de una decisión final, lo que le permitió disputar el Mundial de Rusia.



No obstante, la sanción volvió a ser impuesta en agosto y este lunes el Tribunal Suizo rechazó la solicitud de otra suspensión. Días difíciles para Guerrero.

“Paolo está convencido de que se contaminó en el hotel. La WADA, la FIFA y el TAS lo comprobaron y lo entienden así. El problema es en qué circunstancias ocurrió”.

Julio García , abogado de Guerrero