Bayern Múnich vs Ajax VER EN VIVO: con James Rodríguez por la Champions League

VER EN VIVO | Bayern Múnich vs. Ajax ONLINE este martes desde las 2:00 p.m. - hora peruana vía FOX Sports por la fecha 2 del Grupo E de la Champions League 2018/19. James Rodríguez fue convocado y sería titular en el Allians Stadium.

El equipo teutón debutó con triunfo en su grupo. ¿La víctima? Benfica, en Lisboa. Bayern Múnich se impuso por 2-0 con tantos de Robert Lewandowski y Renato Sanches.

"Mañana estaremos en el Allianz Arena y somos el Bayern. Queremos poner nuestra huella en el partido", advirtió el DT croata-alemán en la previa del duelo entre Bayern Múnich vs. Ajax por la Champions League.

Pero Bayern Múnich llega a este cotejo con una sorpresiva derrota en su visita a Hertha de Berlín por la Bundesliga, donde no es más líder. Borussia Dortmund le arrebató la punta.

"Hace una semana teníamos la impresión de ser imbatibles. Ahora recibimos un golpe de realidad", reconoció Thomas Mueller.

"Espero que mañana veamos un partido de un buen nivel. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacer nuestro juego. A partir de mañana tendremos que comenzar una nueva racha y ganar muchos partidos nuevamente", agregó el experimentado jugador Arjen Robben.

Ajax llega a Múnich con la intención de sacar un resultado positivo para seguir sumando en este Grupo E luego de derrotar en condición de local al campeón griego AEK. Fue goleada por 3-0.

La última vez que Bayern Munich vs. Ajax se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Champions League del 2004. En aquel duelo, en Holanda, quedaron igualados a dos.

