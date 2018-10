Juventus vs Young Boys EN VIVO: sin Cristiano Ronaldo por la fecha 2 de Champions League

Juventus de Turín vs. Young Boys se enfrentan este martes 2 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO desde las 11:55 a.m. - hora peruana en el 'Allianz Arena'. El cotejo corresponde a la fecha 2 del Grupo H de la Champions League y será transmitido vía ESPN; además podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Juventus vs. Young Boys: Sin 'CR7' en busca del triunfo

En la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, Juventus tratará de volver a sumar tres puntos en el Grupo H cuando reciba al Young Boys de Suiza, aunque sin contar con el portugués Cristiano Ronaldo, debido a que fue suspendido un partido.

En la primera fecha del torneo, el club italiano venció 2-0 a Valencia en Mestalla, con doblete del futbolista bosnio, Miralem Pjanic, a pesar de la expulsión que sufrió, Cristiano Ronaldo, en la primera mitad; por otro lado, Young Boys fue goleado en casa 3-0 por Manchester United de José Mourinho.

Los 'bianconeri' vienen de ligar su séptima victoria consecutiva en la Liga de Italia, luego de vencer 3-1 al Napoli; mientras que el conjunto de Berna goleó 4-1 de visita al FC Thun en la novena jornada de la Liga de Suiza.

A pesar de la victoria frente a Valencia en la fecha 1, los dirigidos por el estratega italiano, Massimiliano Allegri, se encuentran en la segunda posición del Grupo H, con tres puntos; en tanto que Young Boys aún no ha sumado unidades en el torneo y se ubica en el último lugar.

Horarios para ver el Juventus vs. Young Boys EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 10:55 am

Guatemala - 10:55 am

Costa Rica - 10:55 am

México - 11:55 am

Perú - 11:55 am

Colombia - 11:55 am

Ecuador - 11:55 am

Panamá - 11:55 am

Chile: 2:55 pm

Bolivia - 12:55 pm

Venezuela - 12:55 pm

Paraguay - 12:55 pm

Argentina - 2:55 pm

Uruguay - 2:55 pm

Brasil - 2:55 pm

Canales para ver el Juventus vs. Young Boys EN VIVO ONLINE por la Champions League

ESPN

Relatos: Jorge Barril

Comentarios: Vito de Palma

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs. Young Boys?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs. Young Boys, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.