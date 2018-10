Fórmula 1: Sebastian Vettel felicitó al equipo Mercedes por la estrategia

El Gran Premio de Rusia llegó a su final, pero la polémica todavía continúa. Valtteri Bottas dominaba la carrera, pero una orden de su equipo Mercedes cambió la historia. Los de Brackley pidió al finlandés que dejará pasar a Lewis Hamilton para que pueda mantener la diferencia con Sebastian Vettel en la tabla mundial. La final de la competencia es historia conocida, el británico quedó en el primer lugar y agradeció a su compañero y Bottas, se mostró incómodo por la estrategia.

Por su parte, Sebastian Vettel reconoció que la estrategia utilizada por el equipo Mercedes fue buena. “Felicito a los dos pilotos porque hicieron una muy buena labor de equipo. En su defensa, a los medios les encanta la controversia y por ello hacen algunas preguntas picantes a ellos como individuos. Pienso que, en la posición en la que están, lo que han hecho hoy no había ni que pensarlo. Quizás todas las preguntas están justificadas”, indicó.

El alemán terminó tercero en el podio y comentó que la posibilidades de quedar en el primer lugar eran minas.“Intentamos dar el máximo. Pienso que había una mínima oportunidad de terminar delante de Lewis”, expresó el piloto.

Para finalizar, Sebastian Vettel indicó que no pierde la esperanza de ganar el Mundial y por eso seguirá luchando hasta el final. “Tenemos que estar contentos con el tercer puesto hoy. Todavía confío en nuestras oportunidades. Solo necesitamos una retirada y todo será diferente. ¡Ojalá fueran dos! No se lo deseo a Lewis, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Necesitamos estar por delante, lo cual no hemos conseguido este fin de semana. Tenemos que centrarnos en ganar las últimas carreras”.