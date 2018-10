Barcelona vs Tottenham: Gary Lineker se deshizó en elogios para Lionel Messi [VIDEO]

Gary Lineker es palabra autorizada en el fútbol internacional. El goleador del Mundial México 1986 con la selección inglesa, donde marcó 6 goles, y anotador de 4 tantos más en Italia 1990 (donde llegó a semifinales), se refirió a Lionel Messi, futbolista del cual él se ha declarado admirador abiertamente.

En declaraciones brindadas a 'BarcaTV', Gary Lineker se refirió a Lionel Messi en la previa del partido de este miércoles entre Barcelona y Tottenham, equipos donde el exgoleador inglés brilló como jugador, y que se disputará en el mítico Estadio Wembley de Londres.

“Siempre he dicho que Messi es el mejor jugador que nunca se ha puesto unas botas de fútbol. Cuando le veo jugar todavía alucino con algunas cosas que hace. Es como si estuviese viendo el partido desde arriba, mientras lo juega. Es el mejor regateador, es el más imaginativo, es uno de los más habilidosos y uno de los mejores pasadores que he visto”, aseguró Gary Lineker.

El exfutbolista agregó que “si juntamos todas sus características, tienes a alguien que francamente no es humano. Es un jugador de equipo que no hace teatro, no se tira, no cae en provocaciones. En el fondo, es un grandísimo ejemplo por el mundo del fútbol para todos los jóvenes que practican este deporte’’, sostuvo Lineker.

Gary Lineker, quien ganó la Recopa de Europa con Barcelona en 1989 y la Copa FA con Tottenham en 1991, dijo que animará a los dos equipos. “He estado tres años en el Barca y en el Tottenham. Será un partido apasionante y podré celebrar los goles de los dos. El Tottenham es un buen equipo, no tiene la experiencia ni el estatus de un equipo como el Barca, pero tiene un grupo de jugadores muy compactos, con grandes nombres como Dele Alli o Harry Kane”, precisó.